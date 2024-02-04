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الجزائر
وتغييرات جذرية على المزارع النموذجية

مجلس الوزراء يوافق على النظام التعويضي للإمام

الشروق أونلاين
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مجلس الوزراء يوافق على النظام التعويضي للإمام
أرشيف
رئيس الجمهورية

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الأحد.

الاجتماع خُصّص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدّم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، إلى جانب عرض حول المزارع النموذجية.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإمام. أما بخصوص عملية الرقمنة، فقد أمر الرئيس تبون بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها، وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.

ووجّه الرئيس أيضا بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى منها. لتغطية العجز في شعبة البقوليات على وجه الخصوص.

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