مجمّع “ليون” الماليزي للاستثمار في صناعة الألمنيوم والحديد بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، وفدا عن مجمع “ليون” الماليزي، يقدوه الرئيس المدير العام للمجمّع، لبحث فرص الاستثمار في استغلال الموارد المنجمية بالجزائر.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، إمكانيات التعاون والاستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر والمجمع الماليزي، في مجال صناعة الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي.

حيث أبدى المجمع الماليزي “رغبته في إقامة مشاريع صناعية في مجال صناعة الألمنيوم والحديد والصلب بالجزائر”، يضيف البيان.

كما بحث الجانبان “فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار استراتيجية المجمع الماليزي لإقامة مشاريع صناعية هيكلية بالجزائر”.