“محاجب” الجزائر في قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم

دخلت وجبة “المحاجب” الجزائرية قائمة أفضل الأطباق النباتية في العالم، حسب تقييم الجمهور على موقع “تاست أطلس” المتخصّص.

وحلّت “المحجوبة” في المركز الـ38 في القائمة المكوّنة من 50 طبقا نباتيا من عدّة دول حول المعمورة. تتصدّرها مقبلات “زيتون بَرْوَردة” الإيرانية.

ويعرّف “تاست أطلس” المحاجب الجزائرية بأنها “أحد أكثر الأطعمة شعبية في البلاد. فهي عبارة عن خبز تقليدي مسطّح، يحشى بمزيج من الطماطم والبصل”.

وحصلت “المحجوبة” على 4.2 نقاط من بين 5، في تقييم زوار الموقع للأطباق والمطاعم، مناصفة مع 14 طبقا آخر في قائمة الـ50.

اختيار طبق عربي كأفضل طبق نباتي في العالم

وفي ترتيب نوفمبر 2022 السابق ، كان موقع “تاست أطلس” قد اختار عدّة أطباق عربية، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم.

وقد تصدّر هذه القائمة طبق “المحمّرة” السوري، وهو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.

وإلى جانب الفلفل، تتكوّن “المحمّرة” السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.

ومع “المحمّرة”، شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.

كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني، الذي يروّج له الاحتلال الصهيوني بصفته أكلة إسرائيلية، علما أن عمر المطبخ الفلسطيني يفوق عمر الاحتلال (منذ 1948) بقرون.