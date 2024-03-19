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رياضة

محرز خامس أغلى لاعب في العالم

ق.ر
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محرز خامس أغلى لاعب في العالم

يحتل اللاعب الجزائري رياض محرز، المرتبة الخامسة ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم خلال موسم 2023-2024، ويتصّدر البرتغالي كريستيانو رونالدو الريادة، ويليه اللاعب البرازيلي، نيمار، وفي المركز الثالث، جاء اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة. وحّل النجم الفرنسي كيليان مبابي، في المركز الرابع، في حين جاء اللاعب الجزائري رياض محرز في المركز الخامس ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا.

يجدر الذكر أن “محارب الصحراء” يعتبر أغلى لاعب في إفريقيا في سنة 2024 ويحصد رياض محرز ما قيمته 45 مليون جنيه إسترليني في السنة، كراتب سنوي بعد انضمامه لنادي الأهلي السعودي.

وعاش محرز، أزمة مؤخرا، بعد تراجع أدائه مع المنتخب الجزائري، ليتلقى انتقادات من طرف الجماهير الجزائرية لاسيما بعد الخروج المبكر لـ”الخضر” من منافسات “كان كوت ديفوار”.

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