محرز وسترلينغ للبيع!؟

على ذمّة صحيفة بريطانية

أدرجت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اسم الجناح رياض محرز، ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في تسريحهم هذه الصّائفة.

ويرتبط رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 ويُفترض أن تنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

وفضلا عن محرز، ضمّت القائمة أسماء المهاجمَين رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس والمدافع أيميريك لابورت. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” سهرة الجمعة. عِلما أن مدة عقد سترلينغ وخيسوس تنقضي صيف 2023، مقابل الفصل ذاته من عام 2025 لِزميلهما لابورت.

ويُمكن لِمحرز وسترلينغ أن ينتقلا إلى فريق أرسنال الإنجليزي، حيث يُبدي المدرب مايكل أرتيتا تحمّسا لِانتدابهما. لكن جلبهما يتوقّف على مدى قدرة ميزانية “المدفعجية” في توفير المبلغ المالي الضّخم لِهاذَين النّجمَين. وفقا للمصدر ذاته.

وترغب إدارة نادي مانشستر سيتي والمدرب جوسيب غوارديولا في ضخّ دماء جديدة، استعدادا لِموسم 2021-2022.

وتُخطّط إدارة نادي “الأزرق السّماوي” لِجلب المهاجمَين هاري كين من فريق توتنهام، وجاك غريليش من نادي أستون فيلا. مع الإشارة إلى أن مدّة عقدَيهما تنقضي صيفَي 2024 و2025، على التوالي.

ويبقى التساؤل مُلحّا، عن سرّ تطرّق هذه الصحيفة البريطانية إلى أخبار سوق الانتقالات، في يوم نهائي “تاريخي” للاعبين محرز وسترلينغ وخيسوس ولابورت وفريقهم مانشستر سيتي، والأمر يتعلّق بِالمباراة الختامية لِرابطة أبطال أوروبا أمام نادي تشيلسي الإنجليزي.