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رياضة

محرز يتجاوز بلومي وماجر

علي بهلولي
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محرز يتجاوز بلومي وماجر
ح.م

تجاوز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس، النّجمَين السابقَين للمنتخب الوطني الأخضر بلومي ورابح ماجر، من ناحية التهديف.

وأمضى الجناح محرز هدفا لِمصلحة “الخضر” في مباراة النيجر، فرفع غلّته إلى 29 هدفا في تاريخ مشاركاته الدّولية مع المنتخب الوطني.

وقبل المواجهة المذكورة أعلاه، كان محرز يجمع الرّصيد ذاته الذي يملكه بلومي وماجر، والمُرادف لِحصيلة 28 هدفا.

وبات رياض محرز ثالث هدّاف في تاريخ “مُحاربي الصّحراء”، بعد متصدّر اللائحة إسلام سليماني بِرصيد 41 هدفا، والوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت بِمجموع 36 هدفا.

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