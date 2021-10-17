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رياضة

محرز ينفي تورطه في فضيحة جنسية هزت نادي مانشيتر سيتي

سليم.ع
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محرز ينفي تورطه في فضيحة جنسية هزت نادي مانشيتر سيتي
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رياض محرز

فنّد الدولي الجزائري رياض محرز ما تم تداوله عن إمكانية استدعائه كشاهد في قضية الاعتداء الجنسي، التي كان بطلها صديقه بينجامين ميندي، المتواجد حاليا في الحبس الاحتياطي.

وقال متحدث باسم رياض محرز، في تصريحات لصحيفة “الصن”، بأن ما يتم تداوله حول وجود علاقة للدولي الجزائري بقضية ميندي، لا أساس له من الصحة، وقال المتحدث باسم النجم الجزائري :”رياض محرز لن يكون شاهدا ، ولن يتم التعامل معه كشاهد”.

وتداولت بعض التقارير الإنجليزية، إمكانية استدعاء رياض محرز وزميله في “السيتي” جاك غريليش كشاهدين، بسبب تواجدهما مع ميندي في أحد الحفلات بمدينة مانشسر، في ليلة ارتكابه الاعتداء الجنسي. ويتواجد ميندي حاليا في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته في مطلع العام المقبل، بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي.

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