محرز يُساهم في تأهّل “السيتي” وإقصاء ليفربول

محرز يحتفل مع زميله دي بروين بِهدف مُسجّل ضد ليفربول (صورة نادي مانشستر سيتي).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس، في تأهّل فريقه مانشستر سيتي للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (3-2) على نادي ليفربول، في مباراة لُعبت بِرسم الدور ثمن النهائي لِمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي”، في الدقيقة الـ 47.

وهزّ النّجم الجزائري شباك ليفربول بِطريقة تُذكّر – نوعا ما – بِهدفه في مرمى غينيا كوناكري، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك من حيث أسلوب ترويض الكرة والمراوغة عن بعد لِمدافع المنافس (الرّابطان الإلكترونيان المُدرجان أدناه).

ورفع قائد “الخضر” غلّته إلى 7 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وتُجرى مقابلات ربع النهائي في الـ 9 من جانفي المقبل، حيث تأهّلت فرق: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي، ونيوكاسل، وولفرهامبتون (ريان آيت نوري)، وساوثهامبتون، ونوتنغهام فوريست، وتشارلتون.

وبات رياض محرز وفريقه “السيتي” قد لعبا أوّل مباراة رسمية منذ شهر ونصف الشهر، بِسبب إيقاف المسابقات المحلّية، نتيجة تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.