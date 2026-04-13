بِالفيديو: محرز يُقصي بولبينة وبلماضي بِهدف استعراضي

قاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي مساء الإثنين، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز فريق الأهلي بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي على نادي الدحيل القطري، في مباراة ثمن النهائي عن منطقة غرب آسيا.

وسجّل الجناح محرز الهدف الوحيد والثمين بِهدف استعراضي في الدقيقة الـ 117، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في هذه المسابقة القارية.

وتتحوّل الحصيلة إلى 9 أهداف و13 تمريرة حاسمة، بِاحتساب كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة جدة السعودية، تحت إدارة حكم الساحة الصيني ما نينغ.

ووفقا للوائح المنافسة، يُقام ثمن النهائي عن منطقة غرب آسيا بِمدينة جدة، وبِمباراة واحدة (الإقصاء المباشر) بدلا من صيغة الذهاب والإياب.

وشارك محرز أساسيا في هذه المباراة بِزي فريق الأهلي السعودي، مثلما هو الشأن للمهاجم عادل بولبينة في نادي الدحيل القطري تحت إشراف المدرب جمال بلماضي.

وكاد بولبينة يُكرّر سيناريو هدفه ضد الكونغو الديموقراطية في ربع نهائي “كان” 2025، لمّا ارتطمت كرته بعارضة مرمى الحارس إدوار ميندي حامي عرين الأهلي، في الأنفاس الأخيرة للوقت الأصلي للمباراة.

وأهدر اللاعب الإنجليزي إيفاني توني مهاجم الأهلي ركلة جزاء في الشوط الثاني الإضافي، وتحديدا في الدقيقة الـ 112.

وكان محرز وفريقه الأهلي قد نالا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته الماضية.

وفي مباراة ربع النهائي المبرمجة بِمدينة جدة السعودية الجمعة المقبلة، يلعب فريق الأهلي السعودي مع نادي جوهور دار التعظيم الماليزي.