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رياضة

محرز يُلمّح إلى قدوم هذا اللاعب إلى بيت “الخضر”

علي بهلولي
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محرز يُلمّح إلى قدوم هذا اللاعب إلى بيت “الخضر”
ح.م

ترك قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الجمعة، الانبطاع بِأن لاعبا جديدا سيُعزّز صفوف “الخضر” في المُستقبل القريب.

جاء ذلك في منشور لِنجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وأعاد محرز إدراج منشور للمهاجم الجزائري المُغترب فارس شعيبي، الذي يرتدي زيّ نادي تولوز الفرنسي حتى صيف 2025.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في تاريخ سابق، قد صرّح بِأن شعيبي أعطى موافقته بِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”. دون أن يكشف عن تاريخ قدوم اللاعب البالغ من العمر 20 سنة.

وقد ينضم شعيبي إلى المنتخب الوطني في أواخر مارس المقبل، زمن مُواجهتَي النيجر بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ولم يلعب فارس شعيبي مع أيّ منتخب، وفي كلّ الأصناف. وبِالتالي سيكون انتقاله إلى بيت “الخضر” سلسا، دون المرور عبر أروقة “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

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