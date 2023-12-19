محطات متنقلة للتحلية موجهة للمجمعات السكنية الصغيرة

قصد تلبية الحاجيات المستعجلة للماء الشروب

كشف المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة، الثلاثاء أن مؤسسته تعتزم إنجاز محطات محلية متنقلة لتحلية مياه البحر في إطار الشراكة قصد تلبية الحاجيات المستعجلة للماء الشروب بالنسبة للمجمعات السكنية الصغيرة والقطاع الفلاحي.

وفي تدخل له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد بوطبة أن شركته “تعكف على إعداد استراتيجية واختيار شريك من أجل انجاز محطات متنقلة لتحلية المياه حتى تتمكن من تزويد أي مجمع سكني صغير سواء بالمياه الشروب أو بالمياه المخصصة للفلاحة”.

وكمرحلة أولى، سيتم إطلاق هذا المشروع في إطار “شراكة صغيرة ليتم بعدها إدماج المكونات بنسبة 40 بالمائة بحلول سنة 2025” على حد قوله.

في هذا الخصوص، أوضح المتحدث أن هذا الحل سيسمح لكل محطة متنقلة بإنتاج كمية تتراوح ما بين 2.500 إلى 2.700 متر مكعب /يوميا، مضيفا أن “هذه المحطات التي ستصنع حسب الطلب وستوزع على جميع أرجاء البلد”.

ويتمثل المشروع الآخر الذي تعتزم الشركة انجازه في مشروع تأمين المنشآت الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر من خلال إنتاج محلي للتجهيزات، مؤكدا أن “جميع المدخلات الاستهلاكية لهذه المحطات ستصنع بالجزائر”.

في هذا الخصوص، تطرق المتحدث إلى أنظمة التصفية التي يجب “تصنيعها بشكل كامل في الجزائر”، مشيرا إلى أن “هذا المشروع قيد الإنجاز سيجسد في المدى القصير”.

وفيما يتعلق بمشاريع المحطات الـ5 التي أُسندت إلى شركته، طمأن بوطبة أن “أشغال إنجاز هذه المشاريع المقررة في 5 ولايات ساحلية (وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية و لطارف) جارية حاليا وسيتم استلامها بحلول نهاية 2024”.

وستسمح مشاريع محطات تحلية مياه البحر المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنتاج 1.5 مليون م مكعب/يوميا وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية لتحلية المياه على مستوى 19 محطة شغالة إلى 3.6 مليون متر مكعب/يوميا في ديسمبر 2024، يقول المتدخل.

وإذ أكد أن تحلية مياه البحر هي “حل أساسي” في مواجهة الإجهاد المائي، فقد أكد المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة أنه “بمجرد دخول هذه المحطات الخمس حيز الإنتاج سيتم تأمين الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب بفضل التحلية بنسبة 42 بالمائة في حين أن النسبة حاليا تتراوح ما بين 18 و20 بالمائة”.

وبالنسبة للغلاف المالي المخصص لبناء محطات التحلية الخمس فيقدر بـ260 مليار دج حسب قوله، معتبرا أن الدولة رصدت “استثمارات كبيرة بميزانية يبلغ متوسطها 400 مليون دولار للمحطة الواحدة”.

من جهة أخرى، أعلن بوطبة عن الإطلاق المرتقب لمحطة سادسة لتحلية مياه البحر بسعة 120.000 متر مكعب يوميا بولاية سكيكدة والتي سيتم انجازها من طرف أحد فروع مجمع سوناطراك.

وينبغي أن تلبي هذه المحطة احتياجات مصفاة سكيكدة المقدرة بـ50 ألف متر مكعب/يوميا ومجمع أسميدال في حدود 30 ألف متر مكعب، في حين ستوجه 40 ألف متر مكعب/يوميا لتلبية حاجيات سكان سكيكدة حسب قوله، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على العقد الخاص بهذا المشروع مطلع سنة 2024 بآجل إنجاز محددة بـ24 شهرا.