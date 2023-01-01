مدرب أجاكسيو يدافع عن بلايلي ويؤكد قدرته على التألق أكثر

ردا على تصريحات المدرب السابق لبراست

كال أوليفييه بانتالوني، مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، المديح للاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وأكد أنه قادر على التألق أكثر في البطولة الفرنسية وتقديم مستويات أفضل مستقبلا حال استعادته كامل لياقته البدنية.

وقال مدرب أجاكسيو في تصريحات أدلى بها للقناة الرسمية للنادي: “بلايلي لاعب من المستوى العالي، ورغم تألقه حاليا إلا أنه قادر على تقديم المزيد، وصناعة الفارق لوحده، ونحن سعداء بوجوده معنا”.

ورد بانتالوني بطريقة غير مباشرة على التصريحات الأخيرة لمدرب بلايلي السابق في نادي بريست، دير زاكريان، والذي أكد أن “بلايلي لا يمكن أن يصبح لاعبا كبيرا، بسبب تذبذب مستواه وعدم استمراريته في الأداء الذي يقدمه”.

وأوضح مدرب أجاكسيو أن يوسف يلايلي يشارك في مباريات الفريق رغم معاناته من المرض، معتبرا أن ذلك لم يمنعه من التألق في المباراة الأخيرة أمام انجي برسم الجولة الـ16 لليغا 1، وقيادة النادي لتحقيق فوز مهم.

إلى ذلك، أكد التقني الفرنسي أن يوسف بلايلي يشارك في التدريبات بمعنويات عالية دائما، وسعيد بالمعاملة التي يحظى بها داخل النادي، مشيرا أنه يضع لاعبه في أحسن الظروف لإخراج كل ما لديه، من أجل مساعدة الفريق في ضمان البقاء.

في ذات السياق، كانت بعض المصادر الإعلامية الفرنسية أشارت لتعرض بلايلي لتسمم غذائي أثر كثيرا على لياقته البدنية.

في سياق متصل، كتب صحيفة “ليكيب” الفرنسية تقول أن النجم الجزائري أصبح مصدر الخطورة الأول في أجاكسيو، بفضل قدرته على المراوغة وصناعة الفارق خاصة في المواجهات الفردية مع مدافعي الخصوم.

يذكر أن يوسف بلايلي كان وراء الفوز الثمين الذي حققه الأسبوع الماضي على حساب أنجي (1ـ0)، بفضل ضربة الجزاء التي حولها لهدف، هو الرابع له منذ التحاقه بأجاكسيو، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين وهذا خلال ست مباريات شارك فيها لحد الآن.