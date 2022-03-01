مدرب الكاميرون يستغيث بـ “النّصرانية” قبل مواجهتَي الجزائر

فضّل الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ في أوّل ظهور له، دغدغة مشاعر الجمهور بِخطاب ديني.

وكان اتحاد الكاميرون لكرة القدم قد أعلن مساء الإثنين، عن تعيين التقني المحلّي ريغوبيرت سونغ في منصب ناخب وطني.

وقال ريغوبيرت سونغ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء، إنه يدعو الجمهور الكاميروني إلى الصّلاة، كي ينجح في إعادة منتخب “الأسود الجموحة” إلى سكّة الانتصارات.

ويعتنق نحو 70% من سكان الكاميرون النّصرانية، ويوجد ريغوبيرت سونغ ضمن هذه النّسبة الكبيرة.

ويبلغ سكان الكاميرون زهاء 27 مليون نسمة، استنادا إلى أحدث الإحصائيات الرّسمية بِهذا البلد، الذي يقع في وسط- غرب القارّة السّمراء.

وأخفق منتخب الكاميرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في إحراز كأس أمم إفريقيا، المنافسة التي نظّمها داخل قواعده.

وتتبارى الكاميرون مع المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين في أواخر مارس الحالي، بِرسم الدور الحاسم لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.