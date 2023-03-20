مدرب النيجر عن الجزائر: أمامنا تحدّي تسلّق جبال الهيمالايا!

اعترف مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي بِصعوبة مأمورية لاعبيه أمام نظرائهم الجزائريين، في مُواجهتَين مُبرمجتَين بِبراقي وتونس.

وتُقام المقابلتان الخميس والإثنين المُقبلَين، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال الناخب الوطني النيجري: ” نعلم مُسبّقا أنّنا أمام تحدّي تسلّق جبال الهيمالايا، لكن لا يوجد أمر مستحيل في الرياضة، لأن الكرة مستديرة، واللقاءات ليست كما كانت عليه سابقا. سنستعدّ جيّدا لِتقديم العروض الفنية المأمولة وأيضا لِانتزاع القدر المُمكن من النقاط”.

ويُجري منتخب النيجر مُعسكرا إعداديا بِتونس، منذ الـ 15 من مارس الحالي.

وأضاف التقني جون ميشال كافالي في أحدث تصريحات له نقلتها على لسانه صحافة النيجر: “سَنُحاول على الأقلّ تكرار سيناريو مواجهة أوغندا، الأمر ليس سهلا في الجزائر، ولكن نلتزم بِأنّنا سنُحاول بِندّية لِتجسيد طموحاتنا”.

ودرّب كافالي (65 سنة) “الخضر” ما بين 2006 و2007، كما قاد النيجر في مُواجهتَي الجزائر بِرسم تصفيات كأس العالم 2022، وحينها خسر لاعبوه بِالبليدة (1-6) وبِالعاصمة نيامي (0-4). وأشرف التقني الفرنسي أيضا على ناديَي مولودية وهران واتحاد العاصمة في العشرية الماضية.

وفي الجولتَين الماضيتَين من تصفيات “كان” 2024، فازت الجزائر بِثنائية نظيفة، داخل القواعد على أوغندا، ثم بعيدا عن الدّيار أمام تنزانيا. بينما تعادلت النيجر مرّتَين بِهدف لِمثله، أمام الزّائر التنزاني والمُضيّف الأوغندي. وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف إلى نهائيات البطولة القارّية.

ولعب منتخب النيجر مواجهة تنزانيا بِالبنين، ويخوض مباراة العودة أمام “مُحاربي الصّحراء” بِتونس، لِكون ميادينه غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.