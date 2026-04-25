مدرب شتوتغارت سعيد لاستفاقة بدر الدين بوعناني

كان وراء تأهل فريقه لنهائي كأس ألمانيا

أشاد سيباستيان هونيس، مدرب نادي شتوتغارت الألماني، بإمكانيات لاعبه الجزائري، بدر الدين بوعناني، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، بفضل تمريرة حاسمة جاء منها هدف الفوز 2-1 أمام فرايبورغ، وذلك قبل توجه الفريقين لركلات الترجيح.

سيباستيان هونيس، الذي أوضح منذ أيام مضت، أنه لم يفقد الأمل في رؤية بدر الدين بوعناني بوجه مغاير عن ذلك المقدم لحد الآن، ظهر فخوراً بلاعبه الجزائري، معرباً عن أمله في مواصلته على هذا المنوال.

المدرب الألماني قال لصحيفة “كيكر”: “ما حدث في هذه المباراة كان صادماً، تمريرة بوعناني الحاسمة، كانت مفيدة بالنسبة لنا، وستكون مفيدة له في المستقبل”.

وأضاف: “لقد عشنا لحظات لا تنسى، تمريرة بوعناني ستُساعده كثيراً للعودة إلى الواجهة”.

يذكر، أن هونيس كان أكد منذ أسبوع فقط، أنه لا يزال يرى في بوعناني موهبة قادرة على الانفجار في أي لحظة، واعداً بمنحه الفرصة، وهو ما جسده على أرض الواقع خلال نصف نهائي كأس ألمانيا.

ولعب بوعناني هذا الموسم 31 مباراة، ساهم خلالها في 4 أهداف، وهي حصيلة مخيبة بالنسبة للاعب كلّف ناديه 15 مليون يورو في صيف 2025، عندما وصل من نيس الفرنسي.