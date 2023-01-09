-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب غانا: “ملعب براقي مفخرة لِكلّ الأفارقة”

علي بهلولي
  • 302
  • 0
مدرب غانا: “ملعب براقي مفخرة لِكلّ الأفارقة”
ح.م
ملعب "نيلسون مانديلا" بِبراقي.

أبدى الناخب الوطني الغاني أنور والكر إعجابه بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقاد التقني والكر منتخب بلاده الغاني للاعبين المحلّيين في مواجهة نظرائهم الجزائريين ودّيا، بِملعب براقي مساء السبت الماضي. وهي أوّل مباراة تحتضنها المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية.

ونقلت “الكاف”، الإثنين، على لسان الناخب الوطني الغاني قوله: “ما رأيته في ملعب براقي يُثير البهجة. أعتقد أن هذه المنشأة الرياضية جوهرة ثمينة ومفخرة لِكلّ الأفارقة وليس الجزائر فقط”.

وأضاف التقني أنور والكر: “اقتنعت أن الجزائر جادّة في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. أنا متفائل بِأن التظاهرة ستكون ناجحة”.

وفي منافسة “شان” 2023 التي تنطلق الجمعة المقبلة، ستُقام فوق أرضية ملعب براقي 10 مقابلات: 7 في دور المجموعات، وربع النهائي، والمربّع الذّهبي، والنهائي.

مقالات ذات صلة
آيت نوري أحسن لاعب

آيت نوري أحسن لاعب

إيتو يعلّق على فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني

إيتو يعلّق على فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني

بِالصور: ملعب وهران عشية “شان” 2023

بِالصور: ملعب وهران عشية “شان” 2023

الإعلام الفرنسي يتحدث عن طلاق وشيك بين ديلور ونيس

الإعلام الفرنسي يتحدث عن طلاق وشيك بين ديلور ونيس

فيصل باجي يستقيل من المولودية ويطالب بأمواله العالقة

فيصل باجي يستقيل من المولودية ويطالب بأمواله العالقة

بِالفيديو: محرز “يجلد” فريق تشيلسي أربع مرّات في ظرف شهرَين!

بِالفيديو: محرز “يجلد” فريق تشيلسي أربع مرّات في ظرف شهرَين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد