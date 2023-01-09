مدرب غانا: “ملعب براقي مفخرة لِكلّ الأفارقة”

أبدى الناخب الوطني الغاني أنور والكر إعجابه بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقاد التقني والكر منتخب بلاده الغاني للاعبين المحلّيين في مواجهة نظرائهم الجزائريين ودّيا، بِملعب براقي مساء السبت الماضي. وهي أوّل مباراة تحتضنها المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية.

ونقلت “الكاف”، الإثنين، على لسان الناخب الوطني الغاني قوله: “ما رأيته في ملعب براقي يُثير البهجة. أعتقد أن هذه المنشأة الرياضية جوهرة ثمينة ومفخرة لِكلّ الأفارقة وليس الجزائر فقط”.

وأضاف التقني أنور والكر: “اقتنعت أن الجزائر جادّة في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. أنا متفائل بِأن التظاهرة ستكون ناجحة”.

وفي منافسة “شان” 2023 التي تنطلق الجمعة المقبلة، ستُقام فوق أرضية ملعب براقي 10 مقابلات: 7 في دور المجموعات، وربع النهائي، والمربّع الذّهبي، والنهائي.