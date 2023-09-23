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رياضة

مدرب ليتشي يرفع القبّعة للاعبه توبة

علي بهلولي
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مدرب ليتشي يرفع القبّعة للاعبه توبة
ح.م

امتدح التقني روبيرتو دافيرسا مدرب فريق ليتشي الإيطالي، لاعبه الدولي الجزائري أحمد توبة.

وعقد المدرب دافيرسا مؤتمرا صحفيا بعد نهاية مباراة فريقه ليتشي والضيف نادي جنوة، سهرة الجمعة. ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي.

وفاز فريق ليتشي بِهدف لِصفر على نادي جنوة، في مباراة لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الإيطالية، خاص المدافع توبة كامل أطوارها.

وقال المدرب روبيرتو دافيرسا: “نُشيد بِتوبة الذي لعب مباراة رائعة. في البطولة الإيطالية يجب أن تحوز الفرق كبيرة لاعبَين اثنَين في كل مركز. قامت إدارة النادي بِعمل ممتاز في التعاقد مع توبا. أنا سعيد من أجله”.

وقدّم توبة أداءً راقيا، وكان أحد أفضل لاعبي فريق ليتشي في مواجهة نادي جنوة، الذي أكمل اللّقاء بِعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الإسباني هارون مارتين في الدقيقة الـ 36.

وبات مدافع “الخضر” وقد خاض أوّل مباراة له أساسيا مع فريقه الجديد ليتشي، والثانية في المجموع.

وكان أحمد توبة (25 سنة) قد انتقل إلى فريق ليتشي في أوت الماضي، مُعارا لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024. ذلك أنه ما زال مرتبطا مع نادي باشاكشهر التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

وتنتظر أحمد توبة وفريقه ليتشي مباراة قوّية سهرة الثلاثاء المقبل، أمام المُضيّف نادي جوفانتوس. لِحساب الجولة السادسة من عمر منافسة البطولة الإيطالية.

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