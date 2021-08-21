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رياضة

مدرب ميتز يسلط الضوء على وضعية فريد بولاية

سليم.ع
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مدرب ميتز يسلط الضوء على وضعية فريد بولاية

أكد مدرب نادي ميتز الفرنسي، فريدويك أنتونيني، أن الدولي الجزائري فريد بولاية، غير جاهز حاليا للمنافسة..
وأضاف أنتونيتي، في ندوة صحفية نشطها الجمعة، أن فريد بولاية، بدأ بمداعبة الكرة، مع القيام بتدريبات فردية، من أجل بلوغ الجاهزية المطلوبة، قبل الانضمام إلى تدريبات المجموعة.
وقدّر مدرب ميتز، الفترة التي تفصل الدولي الجزائري، عن الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، تمهيدا لدخول المنافسة، بعشرة أيام على الأقل.
وضيّع بولاية، مباريات فريقه مع بداية الموسم، بسبب إصابة عضلية، وتأخر في التحضيرات، وهو الأمر الذي يخرجه من حسابات المدرب جمال بلماضي قبل تربص “الخضر” نهاية الشهر الجاري، تحسبا للشروع في تصفيات مونديال قطر.
وكان الدولي الجزائري فريد بولاية، يمني النفس بنغيير الأجواء والانتقال إلى ناد آخر، بعد تألقه في الموسم الماضي مع ميتز، إلا أن إدارة فريقه لم تتلق أي عروض جدية.

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