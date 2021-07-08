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تعد الأعلى على المستوى العالمي

مدن جزائرية وكويتية على عتبة الـ 50 درجة مئوية للحرارة

الشروق أونلاين
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مدن جزائرية وكويتية على عتبة الـ 50 درجة مئوية للحرارة

وضع موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة إن صالح بعد مدينتي الجهراء والصليبية الكويتيتان في مقدمة قائمة مدن عالمية وصلت فيها درجات الحرارة عتبة الـ 50 درجة مئوية يوم الخميس.

 ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت مدينة الجهراء الكويتية في مقدمتها بدرجة حرارة وصلت إلى 50.6.

وجاءت مدينة إن صالح في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 وسبقتها مدينة الصليبية الكويتية بدرجة حرارة 50.4.

وضمت القائمة مدن جزائرية أخرى منها تيميمون التي وصلت إلى 94.2 درجة و تلتها أدرار بـ 49 درجة ثم مدن متروين ووالان وورقلة بدرجات حرارة تعدت 48 درجة لكل منهم.

7 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم

صنف موقع دولي مختص، الأربعاء 7 جويلية، 7 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت مدينة الجهراء الكويتية في مقدمتها ترتيبها بـ49.8 درجات مئوية.

وفي الجزائر حلت مدينة إن صالح الأولى بدرجة حرارة بلغت 49.4 بعد الجهراء تلتها محليا ورقلة بدرجة حرارة 49.3 ثم مدينيتي رهود النص والمنيعة وأدرار، حاسي مسعود  وآخرهم  مدينة رقان بدرجة حرارة 48.3 مئوية.

مدن جزائرية

11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم يومي الاثنين و الثلاثاء

صنف موقع دولي مختص، الثلاثاء 6 جويلية،  11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.

ووفقا للترتيب، تصدرت مدينة حاسي مسعود القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1، وفيما يلي باقي المدن:

4 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

وصنف ذات الموقع، الاثنين، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم بدرجة  احتلت مدينة تقرت مقدمتها بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم يومي السبت والأحد

وصنف ذات الموقع، الأحد 4 جويلية، مدينتي حاسي مسعود وورقلة  ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم يوم 19 جوان 2021

وصنف موقع دولي مختص، الأحد 20 جوان الماضي،  8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.

حرارة

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التعليقات
9
  • ahmed

    سافي دير نقصو هاذ النيران اللي راكم شاعلينها تاع البترول ودوروها طاقة شمسية وزراعة صحراوية وتصنيع تحويلي للمنتجات الفلاحية الصحراوية اللتي تنام على اكبر خزان ماء صالح للشرب على وجه الارض, الله يبارك,

    0
  • حمادي فيصل

    مَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ نحنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً الأكثر حرا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

    2
  • حمادي فيصل

    وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ

    0
  • حمادي فيصل

    فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ

    2
  • حمادي فيصل

    هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

    0
  • فيصل حمادي

    وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تحلية مياه البحار ياجوج وماجوج يدكرنا دلك باشراط الساعة فقد جاء اشراطها فانى لهم ادا جاءتهم دكراهم مَاذَا قَالَ آنِفًا

    2
  • فاكهة الجبل

    -بطريقةٍ ما ستدرك أن الطريق الذي اختاره الله لك، كان أفضل ألف مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأن الباب الذي أُغلِق في وجهك ألف مرة، كان وراءه شرٌ محض، وأن اليد التي أفلتتك، لم تكن تناسبك منذ البداية، وأن البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمةٌ مُهداة🌼🌾

    19
  • kamel

    إذن على السلطات الاستمار في بناء المسابح الكثيرة و الاكثار من البخاخات المائية في شوارع هاته المدن كما هو الحال في السعودية و الامارات لمساعدة قاطني هاته المدن الجزائرية على التنفيس و لو للحظات.

    21
  • العمري السطايفي

    المصيبة أن هذه الشمس الساطعة و الحرارة العالية لا تستغل في إنتاج الطاقة الشمسية ولا في إنتاج الحرارة وهي متوفرة بالمجان في مدننا الجنوبية على وجه الخصوص وبإمكاننا توفير الملايير باستغلالها بل وتصدير الطاقة في السوق الدولية !

    75

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