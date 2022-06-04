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الجزائر

العثور على جثتين في أحد أجزاء طائرة تابعة للجوية الجزائرية

الشروق أونلاين
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العثور على جثتين في أحد أجزاء طائرة تابعة للجوية الجزائرية
أرشيف
الجوية الجزائرية

عثرت مصالح الأمن يوم السبت، على جثتين لشابّين على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن الجثتين تعودان لشابّين، تتراوح أعمارهما بين 20 و23 عاما.

وعُثر على الجثتين في حدود الساعة الخامسة 05:00 فجر السبت. داخل طائرة متوقفة في أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، حسب ما أوضحه البيان.

كما أشار بيان الأمن إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، لتحديد ظروف الحادث.

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