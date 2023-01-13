مراجعة القانون التوجيهي للتربية وسنّ طرد التلاميذ

نقابات تدين بشدة الاعتداء على أستاذة باتنة وتطالب:

نددت نقابات التربية المستقلة بشدة بالاعتداء الشنيع على أستاذة مادة اللغة العربية، التي تعرضت للطعن بالخنجر على ظهرها على يد تلميذها بمتوسطة الشهيد عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، مستعجلة وزارة التربية الوطنية لمراجعة القانون التوجيهي للتربية 04/08، من خلال إعادة النظر في بعض مواده التي أكل عليها الدهر وشرب، واستحداث مواد أخرى ترخص للسلطة البيداغوجية طرد أي تلميذ غير متزن سلوكيا وأخلاقيا من دون التقيد بسنّه، إلى جانب سن قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة وموظفي القطاع.

“الساتاف”: ضرورة تعديل المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية

ندد بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، بشدة بالاعتداء الذي وصفه بالهمجي والوحشي، على أستاذة مادة اللغة العربية، والتي تعرضت للطعن بخنجر في ظهرها على يد أحد تلامذتها، بقسم السنة رابعة متوسط، بمتوسطة الشهيد عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، وشدد بأن “الساتاف” ترفض مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، على اعتبار أن المدرسة هي فضاء لتربية أبنائنا ثم لتعليمهم.

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة بأن التلميذ المعتدي على أستاذته لديه سوابق في الاعتداء، إذ سبق له أن تحامل بالضرب على مدير المؤسسة التربوية التي يدرس بها السنة الفارطة، فيما شدد على أنه قبل مناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتباره القاضي الأول في البلاد، بسن قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة وموظفي القطاع، لا بد أولا من البحث في أسباب العنف وثانيا مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة “إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية 04/08، من خلال مراجعة بعض مواده التي أكل عليها الدهر وشرب مراجعة شاملة”.

نقابة “مجال”: لا بد من تحيين المنشور المنظم للجماعة التربوية

وفي نفس السياق، لفت محدثنا إلى المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، والتي تنص على أن التعليم إجباري لكافة التلاميذ دون سن 16، لأنها لم تعد صالحة وتجاوزها الزمن، وبالتالي فقد حان الوقت لمراجعتها وإعادة النظر فيها، لكي تتماشى والتطورات الحاصلة في المجتمع عموما والذي أصبح “شبه رقمي” وفي الوسط المدرسي بشكل خاص، خاصة في ظل ظهور جيل جديد من المربين والتلاميذ والتنامي غير المسبوق لظاهرة الاعتداءات.

وبغية ضمان حماية للأساتذة وموظفي القطاع، اقترح رئيس نقابة “الساتاف”، ضرورة استحداث مادة جديدة ضمن القانون ترخص للسلطة البيداغوجية طرد أي تلميذ غير متزن أخلاقيا وسلوكيا ويتسبب في مشاكل عديدة لمؤسسته ولأفراد الجماعة التربوية، وتوجيهه مباشرة للتكوين المهني، بغض النظر عن سنه بمعنى عدم التقيد بسن الـ16، كما هو معمول به منذ 15 سنة، شريطة عدم تطبيق إجراءات الطرد التعسفي ضد كافة التلاميذ، بمنح فرصة الإعادة للتلاميذ الذين يثبتون حسن الأخلاق، فيما استغرب محدثنا وجود تلاميذ بلغوا سن 14 ومسجلون بالتعليم الابتدائي، في حين أن هناك متعلمين مولودين في 2004 و2005 ومتمدرسون بالطور المتوسط، وتلاميذ آخرون مولودون سنة 2001، ومتمدرسون بالثانوي في حين أن أقرانهم بالجامعات.

“الأسنتيو”: بات ضروريا تجريم الاعتداءات على المستخدمين

ومن جهته، طالب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة شيهوب، في تصريح لـ”الشروق”، الوزارة بالاستعجال لمراجعة المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية 04/08، الذي يفرض على الأستاذ عدم طرد التلميذ إلى غاية السن 16، ولو كان مجرما منحرفا في أخلاقه على غرار حالة باتنة هذه المؤسفة، والتي هزت الشعب الجزائري كله وليس قطاع التربية فحسب، بالإضافة إلى “إعادة النظر في المنشور الوزاري المنظم للجماعة التربوية، والذي عبثت به وزيرة القطاع السابقة، من أجل حذف المصليات من المؤسسات التربوية وقلصت السلطة البيداغوجية للأساتذة، بينما وسعت من صلاحيات مدير المؤسسة التربوية، وكذا اللجان الولائية التي قامت بدورها بمصادرة صلاحيات مجالس الأقسام، وكذا المجالس التأديبية، مما جعل الإدارة هي من تقرر في مصير التلاميذ خاصة منحرفي السلوك والأخلاق، بعيدا عن مواقف الأساتذة وآرائهم”.

وشدد رئيس النقابة بأن “الإدارة باتت تفرض إعادة إدماج وعدم تسريح التلاميذ حتى ولو كانوا من ذوي السلوك السيء والمنحرف، والذين يجتهدون في إعاقة السير الحسن للدروس، ويعاودون ممارسة طقوسهم المنحرفة داخل الأقسام والمؤسسات التربوية”، على حد تعبيره.

وجدد المسؤول الأول عن نقابة “مجال” مطالبة الوصاية “بضرورة مراجعة البرامج والمناهج التربوية مراجعة شاملة، بتعزيز تدريس القيم الإسلامية والأخلاق بها، بواسطة تكريس مواد الهوية الوطنية، وعلى رأسها مادة العلوم والتربية الإسلامية، والتي تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم إعطائها المكانة اللائقة في المناهج”، فيما دعا السلطات العمومية إلى السعي لسن قانون يجرم الاعتداء على الأستاذ، على غرار ما حصل مع موظفي الصحة العمومية.

أما النقابة الوطنية لعمال التربية، فقد أعلنت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي في تصريح لـ”الشروق”، عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن سلامة ‏وأمن عمال وموظفي القطاع بمقرات عملهم صونا لكرامتهم.

‏وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن “الأسنتيو”، تتابع بقلق شديد استمرار الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم سواء داخل مقرات عملهم أو خارجها، في ‏”غياب التعاطي الإيجابي للسلطات الوصية على قطاع التربية الوطنية مع هذه الوقائع، مما يجعل موظفي قطاع التربية ‏يعيشون اللااستقرار النفسي جراء التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها”، على حد وصفه.

وطالب المتحدث السلطة الوصية بتحمل مسؤوليتها بتوفير الحماية الأمنية اللازمة وضمان ‏السلامة في مقرات العمل بمختلف مواقع المؤسسات التعليمية وسن قانون يجرم الاعتداء لفظيا كان أو جسديا على ‏ موظفي القطاع.

‏وأمام هذه الممارسات اللامسؤولة، أكد محدثنا على أن المساس بكرامة أساتذة وعمال ‏القطاع “خط أحمر”، وستبقى نقابته في طليعة الدفاع والتصدي للاستخفاف الذي تجابه به الاعتداءات المستمرة، فيما أعلن عن تضامن النقابة المطلق واللامشروط مع الأستاذة الضحية.