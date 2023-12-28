مرسوم رئاسي بترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة مساء الخميس.

ويتعلق الأمر، وفق ما جاء في البيان، بالولايات المنتدبة الجديدة:

أفلو بولاية الأغواط،

بريكة بولاية باتنة،

قصر الشلالة بولاية تيارت،

عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة،

لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض،

بوسعادة بولاية المسيلة،

وقد عين الرئيس تبون، باقتراح من وزير الداخلية، على رأس هذه الولايات المنتدبة السادة الآتية أسماؤهم:

بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط.

بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة بباتنة.

داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت.

علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة.

داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة.

مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض.

بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة.

وكان الرئيس تبون قد أمر الرئيس وزير الداخلية في اجتماع سابق لمجلس الوزراء “بمتابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية”.

وأشار بيان الاجتماع الذي عقد في 15 أكتوبر الماضي، إلى توجّه الحكومة نحو “استحداث ولايات جديدة في شمال الوطن، في مرحلة لاحقة”.

“ويهدف استحداث ولايات منتدبة جديدة (في الهضاب والجنوب)، إلى تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية، وتخفيف العبء على المواطن”، يضيف ذات البيان.