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الجزائر

مريم شرفي: سيتم إطلاق تطبيق “ألو طفولة” للإصغاء قريبا

الشروق أونلاين
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مريم شرفي: سيتم إطلاق تطبيق “ألو طفولة” للإصغاء قريبا
الأرشيف
المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق جديد “ألو طفولة” لتكوين فضاء إصغاء في مجال حماية حقوق الطفل.

وأوضحت شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان أن التطبيق يهدف لوضع نظام معلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر، وهذا بالتنسيق مع القطاعات المعنية, بحيث يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالطفولة, لاسيما في مجال التربية والتكوين والصحة وحماية الطفولة.

كما كسفت المتحدثة أن الهيئة تلقت منذ شهر جانفي أزيد من 28 ألف مكالمة عبر الرقم الأخضر 11 11 لطلب استفسارات تتعلق بمجال الطفولة، من بينها حوالي 300 اخطار تتعلق ببعض حالات المساس بحقوق الطفل التي تم التكفل بها ومعالجتها.

وأشارت، شرفي، إلى دور خلية تلقي الاخطارات المتشكلة من قانونيين ومختصين اجتماعيين ونفسانيين بغرض التدخل والتحقق ميدانيا من صحة الحالات المبلغ عنها للتكفل بها بهدف ابعاد الطفل عن الخطر.

وأضافت أن الهيئة تستغل أيضا الرقم الأخضر لمرافقة العائلات وتقديم ارشادات في مجال الوقاية من الآفات الاجتماعية, سيما الوقاية من مخاطر آفة المخدرات.

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