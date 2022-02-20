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مسؤول أممي يكشف طرق نقل المخدرات من المغرب إلى أوروبا ومصر

الشروق أونلاين
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مسؤول أممي يكشف طرق نقل المخدرات من المغرب إلى أوروبا ومصر

كشف مسؤول أممي عن طرق نقل المخدرات من المغرب إلى أوروبا ومصر، والذي يستغل أراضي الصحراء الغربية للمرور إلى موريتانيا، ثم الساحل الافريقي، لتصل هذه الشحنات ليبيا ثم بقية العالم.  

وبحسب ما نقلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن التهريب يتم باستخدام طرق تقليدية، بالرغم من الطرق الجديدة المبتكرة.

وأضافت الصحيفة، أن الحشيش يصل من المغرب إلى أوروبا عبر مناطق الصحراء الغربية المحتلة ثم موريتانيا، وصولا إلى منطقة الساحل ثم أوروبا والشرق الأأوسط، الأمر الذي يشكل تحديا أمام جميع دول غرب وشمال أفريقيا.

وأوضح وقال فيليب دي أندريس، المدير الإقليمي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا في المكتب الأممي، في تصريحات للصحيفة، إنه بالنسبة للحشيش المهرب إلى أوروبا، فيتم إنتاجه بشكل أساسي في جنوب المغرب، ويتم إرساله إلى أوروبا عبر الأراضي الصحراوية المحتلة ثم موريتانيا، أو عبر قوافل الشاحنات المليئة بالمخدرات التي تغادر شمال مالي إلى السوق الأوروبية.

وأظهرت الخريطة المنشورة، إن النظام المغربي يستغل مناطق محتلة بالصحراء الغربية مثل المحبس والتي تتواجد بها قواعده العسكرية، كممر لنقل المخدرات نحو موريتانيا ومنها الى دول الساحل ثم ليبيا شمالا ثم تصل مصر شرقا  وتنقل أيضا نحو أوروبا شمالا.

وأفاد دي أندريس أن “عملية التهريب تمر أيضا عبر ليبيا وشمال النيجر وتنقل عبر مالي، وهي تعتمد على شبكة كاملة من مسؤولي الجمارك بالإضافة إلى السياسيين وعسكريين”.

ووصف المسؤول الأممي مالي بأنها “غربال حقيقي”، حيث “لا تلمس الجماعات الجهادية المتواجدة هناك المخدرات باعتبارها نجسة وحرام، ولكن يصدرونها”، على حد قوله.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن إفريقيا تعتبر البوابة الرئيسية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.

وأوضح دي أندريس إن “الأمور خرجت عن السيطرة، وذلك بسبب انهيار الأمن في منطقة الساحل الأفريقي”.

ويتم إنتاج وتصدير الكوكايين من أمريكا اللاتينية أيضا، عن طريق البحر وأيضا عن طريق الجو، ليدخل القارة الأفريقية بعدها عبر غينيا بيساو، بحسب ما كشفه مدير المكتب.

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