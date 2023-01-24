مسؤول: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد

شرعت السلطات الجزائرية في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد، حسب ما أكده المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، صبيحة الثلاثاء، قال حسين بن ضيف إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.

كما كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشاريع للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.

وتحدث ضيف المورنينغ عن إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها.

وفي شهر نهاية شهر ديسمبر 2022، كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.

أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.