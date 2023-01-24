-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ظاهرة الاختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء
الجزائر

مسؤول: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد

الشروق أونلاين
  • 666
  • 0
مسؤول: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد
ح.م
محكمة سيدي امحمد التي شهدت أطوار محاكمة المتابعين في قضايا الفساد

شرعت السلطات الجزائرية في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد، حسب ما أكده المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، صبيحة الثلاثاء، قال حسين بن ضيف إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.

كما كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشاريع للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.

وتحدث ضيف المورنينغ عن إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها.

وفي شهر نهاية شهر ديسمبر 2022، كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.

أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.

مقالات ذات صلة
30 قاضيا جزائريا في الولايات المتحدة

30 قاضيا جزائريا في الولايات المتحدة

20 سنة للإخوة “عيسيو” ومصادرة جميع الأموال والأملاك

20 سنة للإخوة “عيسيو” ومصادرة جميع الأموال والأملاك

هكذا يتم اختيار لجان التحقيق والبعثات الاستعلاماتية بالبرلمان

هكذا يتم اختيار لجان التحقيق والبعثات الاستعلاماتية بالبرلمان

مستوردون ومصنعون “يسرقون” من جيوب الجزائريين!

مستوردون ومصنعون “يسرقون” من جيوب الجزائريين!

دعوات إلى تجنب المرور تحت شرفات العمارات القديمة بالعاصمة

دعوات إلى تجنب المرور تحت شرفات العمارات القديمة بالعاصمة

بعد الغاز.. مواقد الحطب تهدد حياة العائلات

بعد الغاز.. مواقد الحطب تهدد حياة العائلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد