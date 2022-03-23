مسابقة لترقية مستخدمي التربية على أساس الشهادة

17 مارس آخر أجل لإيداع الملفات

أعلنت وزارة التربية الوطنية فتح باب الترشح أمام الموظفين الراغبين في الترقية إلى الرتب العليا على أساس الشهادة، وذلك بغية تشجيعهم على التكوين وتحسين المستوى والرفع في الأجور خلال مسارهم المهني، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين المستخدمين المرشحين لاجتياز الامتحان المهني للترقية عن طريق الاختبارات الكتابية المبرمج بتاريخ الـ9 أفريل المقبل.

برمجة امتحان الترقية على أساس الاختبارات في 9 أفريل

أوضحت تعليمة صادرة عن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مؤرخة في 12 مارس الجاري، الموجهة لمديري المتوسطات والثانويات، بأنه قصد الاستجابة لطلبات بعض الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات ومؤهلات عليا، فإنه تقرر فتح باب الترشح أمامهم للترقية إلى الرتب العليا على أساس الشهادة، وذلك بناء على أحكام المادة 107 من الأمر 06/03 المتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها، ووفقا لأحكام المنشور رقم 04 المؤرخ بتاريخ 30 نوفمبر 2017 المتضمن “الترقية على أساس الشهادة”. وذلك لأجل تشجيع المستخدمين على التكوين وتحسين المستوى خلال مسارهم المهني ومن ثم الاستفادة من الزيادة في رواتبهم الشهرية، في إطار ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما، وكذا لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين موظفي التربية المرشحين هم أيضا لاجتياز الامتحان المهني للترقية إلى الرتب العليا على أساس الاختبارات الكتابية المبرمجة في الـ9 أفريل القادم.

ودعت مصالح المستخدمين بمديريات التربية رؤساء المؤسسات التربوية، إلى الشروع في تبليغ الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الترقية، إلى إيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مكاتب مستخدمي الإدارة وأعوان الخدمة قبل تاريخ 17 مارس الجاري كآخر أجل.

وبخصوص الترقية على أساس الاختبار الكتابي، جددت الوصاية تأكيدها على أن آجال الترشح لا تزال مفتوحة إلى غاية 24 مارس الجاري كآخر أجل، على أن يشرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع مديريات التربية، في تحضير مراكز الإجراء على المستوى الوطني بدءا باستدعاء الأساتذة الحراس والملاحظين ورؤساء المراكز وتجهيز قاعات الامتحان.