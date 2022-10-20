مشاركة قياسية للقادة في قمة الجزائر العربية

ستشهد القمة العربية بالجزائر مشاركة وصفت بالقياسية للقادة مقارنة بالدورات السابقة، فضلا عن حضور ضيوف شرف يمثلون منظمات دولية وإقليمية.

وحسب أوساط مطلعة على التحضيرات للقمة فإن حضور القادة العرب يعد غير مسبوق بداية بولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد وملك الأردن عبد الله بن الحسين إلى جانب قادة الدول المغاربية الرئيس التونسي قيس سعيد والموريتاني الشيخ ولد الغزواني والمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وملك المغرب محمد السادس.

وبالنسبة للعراق سيحضر الرئيس الجديد وبالنسبة للبنان يتحدد لاحقا اسم الشخصية التي ستحضر بسبب الانتخابات الجارية لانتخاب خليفة ميشال عون.

وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة سيحضر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

كما سيحضر أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الإتحاد الافريقي ورئيس حركة عدم الانحياز ورئيس البرلمان العربي.

كما أكدت المصادر ذاتها ان التحضيرات للموعد انتهت وتمت بشكل جيد بشهادة الأمين العام للجامعة العربية وتم ضبط جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته من قبل المندوبين ثم وزراء الخازجية قبل رفعه لاجتماع القادة يومي 1 و2 نوفمبر.

وستكون القمة لأول مرة ايضا بدون ورق أي وفق إدارة الكترونية.

ووفق نفس المصادر فإن هناك حضورا إعلاميا دوليا كبيرا من 24 بلدا بينها غير العربية مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية