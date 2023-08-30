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مشاريع توأمة بين مستشفيات الجزائر وبلجيكا

الشروق أونلاين
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مشاريع توأمة بين مستشفيات الجزائر وبلجيكا
ح.م
حانب من اللقاء

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الثلاثاء، سفير بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، حسب بيان للوزارة، “سبل توسيع التعاون القائم بين البلدين وإعادة تفعيله، لبعث ديناميكية جديدة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان”.

“كما امتدت المحادثات لمناقشة العديد من أوجه التعاون، وفرص تطوير الشركات القائمة في المجال الصحي. بتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات والمعارف، عن طريق التكوين والتوأمة”.

حيث أبدى الوزير سايحي “انفتاحه الكامل أمام اي مرافقة من شأنها أن تمكن من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. مقترحا العديد من المجالات التي تخصّ التسيير الاستشفائي”.

من جهته، أعرب السفير البلجيكي عن “رغبة واستعداد بلاده لتكثيف التعاون مع الجزائر في عدة مجالات، عبر الاعتماد على التقنيات المطبقة في بلجيكا”.

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