مشاورات “مطوّلة” بين عطاف ونظيره النيجيري حول أزمة النيجر (فيديو)

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الأربعاء، بأبوجا عاصمة نيجيريا، في مستهلّ جولة يجريها إلى عدد من عواصم دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، لبحث تطورات أزمة الانقلاب العسكري في النيجر.

وحسب بيان للخارجية، فقد أجرى عطاف فور وصوله إلى أبوجا “مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري يوسف مايتما توجار”.

“وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها، وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حلّ سلمي لها”، يقول البيان.

حيث تبادل الطرفان “المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان، للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة”.

وفي ختام لقائهما، اتفق الوزيران على “مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام، بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحلّ السياسي، لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر”.

وتشمل جولة عطاف إلى جانب نيجيريا، كلّ من البنين وغانا. وهذا بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكدت الجزائر في وقت سابق تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، ودعمها للرئيس المنتخب محمد بازوم. محذّرة في نفس الوقت، من عواقب التدخل العسكري الأجنبي في البلاد.