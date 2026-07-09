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الجزائر

مشروع جزائري في الذكاء الاصطناعي يتوج في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الشروق أونلاين
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مشروع جزائري في الذكاء الاصطناعي يتوج في القمة العالمية لمجتمع المعلومات
وزارة البريد (شبكات)

تُوجت شركة اتصالات الجزائر بجائزة دولية ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عن مشروع “الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج الرقمي”، لصاحبه هاشمي ابراهيم عبد الحق، من بين 1595 مشروع من 122 دولة.

ووفقا لما أفادت به وزارة البريد والمواصلات اللاسلكية، اليوم الخميس 9 جويلية، حصل المشروع على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعد اختياره ضمن المشاريع الفائزة في فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، تقديراً لإسهامه في تعزيز التحول الرقمي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وجرى تسليم الجائزة بحضور الوزير سيد علي زروقي، وهذا خلال فعاليات المنتدى المنعقدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 6 إلى 10 جويلية الجاري، بتوقيع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوقدان مارتين.

واعتبرت الوزارة في بيانها ان هذا التتويج يؤكد “المكانة المتنامية للجزائر في مجال الابتكار الرقمي، وجهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.”

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