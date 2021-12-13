مشروع ميناء الوسط جاهز في انتظار التمويل

المدير العام لوكالة الإنجاز:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز مشروع ميناء الحمدانية، عمار قرين، الإثنين، أن تجسيد المشروع ينتظر التمويل المالي من الشريك الصيني، مضيفا أن الدراسة الخاصة بهذا الجانب تتم على مستوى الحكومة الصينية.

وقال المدير العام للوكالة، في زيارة ميدانية أشرف عليها والي تيبازة، مرفوقا بكل المسؤولين على الهيئات المعنية بالمشروع، أن التحضيرات الخاصة بمشروع ميناء الوسط بالحمدانية قد تمت على جميع المستويات، بما فيها رفع كافة العراقيل الميدانية التي من شأنها عرقلة السير الحسن للأشغال مستقبلا، لا سيما منها مع تعلق بالدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية والتأثيرات البيئة المحتملة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن مكاتب دراسات أجنبية مختصة وذات خبرة أجرت دراسات على الجانب البيئي المتعلق بتأثيرات المحاجر، لافتا إلى أن نسبة استغلال هذه الأخيرة بالمنطقة لا تتعدى 2.9 بالمائة من إمكانياتها.

وفيما تعلق بالجانب الأثري، أوضح عمار قرين أن المدافع التي تعود للعهد العثماني والموجودة حاليا بمنطقة حوض الميناء سيتم رفعها من المكان وتحويلها نحو منطقة بحرية أخرى بشرشال، كما تتم الدراسة حاليا حول سفينة خشبية تم اكتشافها بالمنطقة مؤخرا، حيث يجري فريق بحث متخصص دراسات عليها، فيما سيتم تسييج المواقع الأثرية بالمنطقة حفاظا عليها.

وبخصوص القيمة المالية للمشروع، أشار عمار قرين أنها عرفت تخفيضا بنسبة 9 بالمائة عما كانت عليه سنة 2018، والتي كانت قد بلغت 5,1 ملايير دولار، لافتا إلى أن الدراسة تتم على مستوى الحكومة الصينية للمصادقة عليها لمباشرة أشغال المشروع بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العليا في الجزائر.