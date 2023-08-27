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مصر : استئناف المحادثات حول سدّ النهضة

الشروق أونلاين
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مصر : استئناف المحادثات حول سدّ النهضة
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انطلقت اليوم بالقاهرة المصرية المفاوضات بين كل من مصر، إثيوبيا والسودان للتفاهم حول ملء سدّ النهضة وقواعد تشغيله.

انطلقت اليوم الأحد 27 أوت، في القاهرة جولة جديدة للمفاوضات حول سدّ النهضة. وهي مفاوضات تجمع بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

المفاوضات تأتي على ضوء البيان الصادر في 13 جويلية، بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيسين المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي بالقاهرة.

حيث اتفق الطرفان على بدء مفاوضات عاجلة حول السد الذي قامت إثيوبيا بتشييده على أراضيها. حيث ناقش الطرفين “سبل تجاوز الجمود الحالي في المفاوضات بخصوص سدّ النهضة الإثيوبي”. قبل الاتفاق على الشروع في “مفاوضات عاجلة للتفاهم حول ملء سدّ النهضة وقواعد تشغيله”.

وقد أكّد الوزير المصري للموارد المائية والري، هاني سويلم، حسب ما نشرته “اليوم السابع” المصرية، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة. مع مراعاة مصالح وشواغل الدول الثلاث. مشددا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، حسب المصدر السابق.

وللإشارة فقد انطلقت إثيوبيا بتشييد سدّ النهضة أو سدّ الألفية على النيل الأزرق في 2011. وتسعى إثيوبيا عبره إلى إنتاج الطاقة الكهربائية.

ومنذ 2012 تقوم إثيوبيا بالتفاوض مع كل من مصر والسودان حول استغلال مياه نهر النيل وآجال ملء خزان السدّ، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة. وقد قامت إثيوبيا بخطوة انفرادية ببدء ملىء الخزان، ما تسبب في تخوف مصر من التعرض لنقص في المياه.

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