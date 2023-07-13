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مفاوضات عاجلة بين مصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة

الشروق أونلاين
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مفاوضات عاجلة بين مصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة
أرشيف
السيسي وآبي أحمد

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الخميس، على بدء مفاوضات عاجلة حول سدّ النهضة الذي شيّدته أديس أبابا على أراضيها.

وفي بيان مشترك للرئيسين، نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية في فيسبوك، فقد عقد السيسي وآبي أحمد اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما، على هامش قمة دول جوار السودان.

وأوضح المتحدث أن الرئيسان “ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في المفاوضات بخصوص سدّ النهضة الإثيوبي”. قبل الاتفاق على الشروع في “مفاوضات عاجلة للتفاهم حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله”.

وشيّدت إثيوبيا سدّ النهضة على مياه نهر النيل عام 2011، وسط مخاوف مصرية وسودانية إزاء تأثير ملء السدّ وتشغيله على استمرار تدفق حصّتها المائية. وهو ما تنفيه أديس أبابا.

وشارك رئيس الوزراء الإثيوبي بالعاصمة المصرية في قمة دول جوار السودان، التي تحتضنها مصر “من أجل صياغة رؤية مشتركة للخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد”.

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