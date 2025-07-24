مصر تؤكد “عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط”

قالت إن الاحتلال يمنع النفاذ إلى الجانب الفلسطيني منه

جدّدت الخارجية المصرية يوم الخميس في بيان، التأكيد على “عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري. مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر “محتلّ من سلطة الاحتلال، الإسرائيلي التي تمنع النفاذ من خلاله”.

واستهجن بيان الخارجية المصرية ما وصفه بـ”الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية”. مستنكرة “الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة”.

واعتبر المصدر أن “جهات خبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية. وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي”.

“كما تؤكد مصر على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط. وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتلّ من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع النفاذ من خلاله”، يضيف البيان.

“زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة تخضع للحصول على موافقة مسبقة”

وفي 11 جوان الماضي، أكدت الخارجية المصرية في بيان سابق، أن زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني، تخضع للحصول على موافقات مسبقة.

وكان ذلك بالتزامن مع انطلاق “قافلة الصمود” المغاربية لرفع الحصار عن غزة، وهي تتكوّن من 20 حافلة و350 سيارة تقلّ مئات المتضامنين مع القطاع، معظمهم من تونس والجزائر.

وقالت الخارجية في بيانها، إن مصر “ترحّب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية. والرافضة للحصار بحقّ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”.

قبل أن تؤكد “استمرار البلاد في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين”.

“وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مدينة العريش، ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة. للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات”، يضيف البيان.

وتابع البيان يقول إن “السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات، هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية، والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي:

التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج،

أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة،

أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية”.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه “سبق أن تمّ ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية” إلى حدود قطاع غزة، للتعبير عن رفض الحصار المفروض على الفلسطينيين.

وتابع البيان:”تؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة. نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية، منذ بداية الأزمة في غزة”.

“وتؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات، أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدّد بالضوابط التنظيمية، والآلية المتبعة في هذا الخصوص”، يضيف ذات المصدر، قبل أن يختم بالتشديد على: