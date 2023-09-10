مصر تستنكر استمرار إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

استنكرت وزارة الخارجية المصرية استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة، واعتبرت ذلك إنتهاكا لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية.

وزارة الخارجية المصرية، وفي بيان نشرته مساء اليوم، الأحد 10 سبتمبر، قالت أن “إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015″، وهو إعلان يقول البيان “ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء”.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن “اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي.”

كما قالت أن “هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة” بين الأطراف.

وللتذكير فقد انطلقت إثيوبيا بتشييد سدّ النهضة أو سدّ الألفية على النيل الأزرق في 2011. وتسعى إثيوبيا عبره إلى إنتاج الطاقة الكهربائية.