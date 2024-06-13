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الجزائر

مطار الجزائر.. الدرك ينفذ تمرين تدخل لفرضية “اختطاف رهائن”

الشروق أونلاين
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مطار الجزائر.. الدرك ينفذ تمرين تدخل لفرضية “اختطاف رهائن”
جانب من التمرين

نفذت المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، تمرينا بيانيا بعنوان “التدخل الخاص على طائرة للنقل المدني عند فرضية اختطاف الرهائن” وهذا على مستوى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار تنفيذ التوجيهية السنوية للتحضير القتالي للقوات لسنة 2024، أشرف على مجريات هذا التمرين العميد بجاوي الحواس المفتش العام للدرك الوطني، وهذا بحضور ملحقين أجانب معتمدين وكذا ممثلين عن مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

تميز التمرين بالتنسيق الجيد والاحترافية العالية للأفراد المشاركين في التنفيذ، الذين أثبتوا جاهزيتهم التامة للتدخل السريع والفعال في مثل هذه الحالات الطارئة واحتواء مثل هذه الأزمات الأمنية المستعجلة.

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