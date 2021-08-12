مقتل مواطن حرقا بالأربعاء ناث ايراثن.. وزارة العدل تصدر أول تعليق

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن، الخميس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات مقتل شاب عن طريق الحرق بعد الإشتباه به في اضرام الحرائق بولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية “على إثر ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي يوم 11 أوت 2021 من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايرائن الرأي العام، طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بما يأتي”.

وأوضحت “قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة على إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطين في حرائق الغابات بمنطقة الأربعاء ناث ايرائن. وبعد أن إعتدوا عليم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة”.

وتابع البيان “غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته”.

كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإلقاذه إلى إصابات متفاوتة. يضيف البيان

وأضاف “أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وسيطلع الرأي العام بنتائج”