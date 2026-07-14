مقرمان يدعو لإصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة جذرية للازمات

ألقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، كلمة أبرز فيها الأشواط الهامة التي قطعتها الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة الأمم المتحدة لآفاق 2030، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الدورة السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، ركز مقرمان على أبرز إنجازات الجزائر في هذا الإطار، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لاسيما في مجالات التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات وتعزيز الرقمنة والحوكمة الالكترونية وإدماج الشباب والنساء، إلى جانب تسريع التحول الطاقي وتعزيز الأمن المائي، وهي المجالات التي تركز عليها أشغال هذه الدورة.

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان شدد كذلك في كلمته “على أهمية الشراكات الدولية البناءة والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وضمان فُرص تنموية عادلة والتعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يضمن تمويلا ملائما ومستداما لفائدة الدول النامية.”