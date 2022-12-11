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رياضة

ملعب عنابة بِحلّة أنيقة ينتظر إعادة الافتتاح

الشروق الرياضي
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ملعب عنابة بِحلّة أنيقة ينتظر إعادة الافتتاح
ح.م
ملعب عنابة هذه الأيّام.

تنتظر إدارة ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة استلام الضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية، لِإعادة افتتاح منشأتها الرياضية.

وكانت أبواب ملعب عنابة قد أُغلقت عند مطلع العام الحالي، فخضع لِعملية ترميم كبيرة مسّت أرضية الميدان، وغرف حفظ الملابس، ومقاعد المدرجات، والسبّورة الإلكترونية، ومرافق أخرى.

وبلغت الأشغال أمتارها الأخيرة، واكتسى ميدان “19 ماي 1956” حلّة أنيقة. تجعله أهلا لِاحتضان كبرى المنافسات الرياضية الدولية.

وسيكون ملعب عنابة مسرحا لِجزء من مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

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