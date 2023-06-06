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رياضة

ملعب فخم وعصري بِولاية باتنة

علي بهلولي
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ملعب فخم وعصري بِولاية باتنة
ح.م
نموذج معماري للملعب الجديد لِولاية باتنة.

تستفيد ولاية باتنة في المستقبل القريب من ملعب فخم وعصري، ذي طاقة استيعابية تُقدّر بـ 30 ألف متفرّج.

وقال والي ولاية باتنة محمد بن مالك، الثلاثاء، إن الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان أمر بِرفع التجميد عن بناء ملعب يتّسع لـ 30 ألف مقعد.

وأشار الوالي بن مالك إلى أن مشروع تشييد ملعب جديد بِباتنة كان مُجمّدا منذ عام 2013.

ويُبنى الملعب الجديد لِباتنة في شكل مُركب رياضي: ملعب معشوشب طبيعيا ومُغطى، ومسبح أولمبي، وحظيرة سيارات، وغيرها من المرافق.

وتتوفّر ولاية باتنة على مركب رياضي بِاسم “1 نوفمبر 1954″، ذي طاقة استيعابية تُقدّر بِنحو 20 ألف مُتفرّج، ودُشّن في أواخر السبعينيات. سبق له أن احتضن نهائي كأس الجمهورية لِكرة القدم عام 1984، بين مولودية وهران وجيل هندسة الجزائر (اشتهر أيضا بِاسم “ديناميكية بناء الجزائر”، وهو فريق لم يعد له وجود الآن).

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