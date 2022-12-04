ملك الأردن ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى ملك المملكة الأردنية عبد الله الثاني بن الحسين، ظهر الأحد، زيارته إلى الجزائر والتي دامت يومين، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر والأردن

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مع ملك المملكة الهاشمية الأردنية،الملك عبد الله الثاني، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتضمنت الاتفاقيات، مشروعا للتعاون المشترك بين وكالتي أنباء البلدين، ومشروع اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية.

كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد الدبلوماسي الأردني.

وكذا مشروع اتفاق حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للفلاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.

بالصور.. الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع العاهل الأردني

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع ملك المملكة الأردنية عبد الله الثاني بن الحسين.

وخص رئيس الجمهورية، الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وزار ملك الأردن، صباح الأحد، مقام الشهيد في العاصمة، أين ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وكان العاهل الأردني مرفوقا خلال زيارته، بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث زار المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات وافية حول المسار النضالي التحريري للجزائر.