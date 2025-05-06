ممثلًا لرئيس الجمهورية.. العرباوي يتوجه إلى سيراليون

توجه الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فريتاون عاصمة جمهورية سيراليون، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الحالي لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، للمشاركة في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة.

ويُعقد هذا المنتدى الهام في الفترة من 7 إلى 9 ماي 2025 تحت إشراف الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ويشكل فرصة لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية وشركائها لدعم التنمية المستدامة في القارة.

وسيعكف المشاركون في المنتدى على دراسة سبل تعبئة الموارد وتفعيل الشراكات جنوب–جنوب والثلاثية، إلى جانب مناقشة آثار التحولات التي تشهدها المنظومة المالية الدولية، ودور الجامعات والجاليات الإفريقية والقطاع الخاص في تعزيز حوكمة شاملة وتشاركية على مستوى القارة.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الموعد القاري ضمن التزامها الثابت بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وترقية آليات التنمية المستدامة القائمة على التضامن والتكامل بين الدول الإفريقية.