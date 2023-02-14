-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب أقل من 17 سنة يشرع في التحضير لكأس إفريقيا

عمر سلامي
  • 41
  • 0
منتخب أقل من 17 سنة يشرع في التحضير لكأس إفريقيا
ح.م
لاعبو منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بقيادة المدرب أرزقي رمان في التحضير لكأس إفريقيا لذات الفئة، التي تستضيفها الجزائر، في الفترة ما بين 29 أفريل و 13 ماي المقبلين.

ودخل أشبال المدرب أرزقي رمان، بداية من الاثنين في تربص تحضيري بالرويبة، يدوم إلى غاية 20 فيفري الجاري.

وخاض المنتخب أمسية الاثنين أولى تدريباته بملعب الرويبة، وهي الحصة التي خصصها الطاقم الفني للاسترجاع.

وبرمج الطاقم الفني خلال التربص الجاري مبارتين وديتين الأولى أمام فريق مولودية الجزائر لأقل من 19 سنة، والثانية أمام نصر حسين داي لأقل من 21 سنة.
واستدعى المدرب أرزقي رمان 24 لاعبا، للمشاركة في التربص من بينهم 11 ينشطون خارج الجزائر.

وضمت قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص 11 لاعبا ينشطون بالخارج، منهم 8 لاعبين في فرنسا، ولاعب واحد في كل من مصر وإسبانيا وكندا.
وغاب عن القائمة المهاجم مسلم أناطوف، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى رفقة السنغال والكونغو والصومال.

مقالات ذات صلة
الاتحاد الليبي ينفي أي اتصالات مع بوقرة

الاتحاد الليبي ينفي أي اتصالات مع بوقرة

الأهلي المصري يجهز قندوسي لمباراة الهلال السوداني في رابطة الأبطال

الأهلي المصري يجهز قندوسي لمباراة الهلال السوداني في رابطة الأبطال

“موالي” على موعد مع اللجنة الطبية للفاف هذا الاثنين لتبديد كل الشكوك

“موالي” على موعد مع اللجنة الطبية للفاف هذا الاثنين لتبديد كل الشكوك

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

هذا ما قاله جمال الشريف عن الحكم مصطفى غربال

هذا ما قاله جمال الشريف عن الحكم مصطفى غربال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد