منتخب أقل من 17 سنة يشرع في التحضير لكأس إفريقيا

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بقيادة المدرب أرزقي رمان في التحضير لكأس إفريقيا لذات الفئة، التي تستضيفها الجزائر، في الفترة ما بين 29 أفريل و 13 ماي المقبلين.

ودخل أشبال المدرب أرزقي رمان، بداية من الاثنين في تربص تحضيري بالرويبة، يدوم إلى غاية 20 فيفري الجاري.

وخاض المنتخب أمسية الاثنين أولى تدريباته بملعب الرويبة، وهي الحصة التي خصصها الطاقم الفني للاسترجاع.

وبرمج الطاقم الفني خلال التربص الجاري مبارتين وديتين الأولى أمام فريق مولودية الجزائر لأقل من 19 سنة، والثانية أمام نصر حسين داي لأقل من 21 سنة.

واستدعى المدرب أرزقي رمان 24 لاعبا، للمشاركة في التربص من بينهم 11 ينشطون خارج الجزائر.

وضمت قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص 11 لاعبا ينشطون بالخارج، منهم 8 لاعبين في فرنسا، ولاعب واحد في كل من مصر وإسبانيا وكندا.

وغاب عن القائمة المهاجم مسلم أناطوف، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى رفقة السنغال والكونغو والصومال.