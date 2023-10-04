-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب جزر الرّأس الأخضر: قائمة اللاعبين وموعد القدوم إلى الجزائر

علي بهلولي
  • 143
  • 0
منتخب جزر الرّأس الأخضر: قائمة اللاعبين وموعد القدوم إلى الجزائر
ح.م
منتخب جزر الرّأس الأخضر.

كشف اتحاد الكرة لِجزر الرّأس الأخضر، الأربعاء، عن آخر الإجراءات بِخصوص مباراة فريقه الوطني و”مُحاربي الصّحراء”.

وتستعدّ جزر الرّأس الأخضر لِخوض مواجهتَين تحضيريتَين: أمام الجزائر بِقسنطينة في الـ 12 من أكتوبر الحالي، وضدّ جزر القمر بِفرنسا بعد 5 أيّام من ذلك.

وسيحلّ وفد منتخب “القروش الزّرقاء” بِالجزائر الأحد المقبل.

ووجّه الناخب الوطني لِجزر الرّأس الأخضر بيدرو ليتاو بريتو الدّعوة إلى 32 لاعبا، تأهّبا لِلمشاركة في المقابلتَين الوارد ذكرهما أعلاه.

وينشط كلّ لاعبي منتخب جزر الرّأس الأخضر خارج البلاد.

وضمّت اللائحة لاعبَين شاركوا في مواجهة الجزائر الودّية سنة 2018، وهما المهاجم ريان مينديز (سجّل هدفا)، والحارس الأساسي فوزينيا.

مقالات ذات صلة
الاتحاد الصومالي سيستقبل “الخضر” في ملعب القاهرة الدولي

الاتحاد الصومالي سيستقبل “الخضر” في ملعب القاهرة الدولي

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم

تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه

تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه

سرّ لقطته الخادشة للحياء في نهائي المونديال هو تناوله لحم الخنزير

سرّ لقطته الخادشة للحياء في نهائي المونديال هو تناوله لحم الخنزير

صادي سيدخل المكتب التنفيذي لـ”الكاف” خلفا لوديع الجريء

صادي سيدخل المكتب التنفيذي لـ”الكاف” خلفا لوديع الجريء

بن طالب يعود إلى التدريبات

بن طالب يعود إلى التدريبات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد