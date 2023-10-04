منتخب جزر الرّأس الأخضر: قائمة اللاعبين وموعد القدوم إلى الجزائر

كشف اتحاد الكرة لِجزر الرّأس الأخضر، الأربعاء، عن آخر الإجراءات بِخصوص مباراة فريقه الوطني و”مُحاربي الصّحراء”.

وتستعدّ جزر الرّأس الأخضر لِخوض مواجهتَين تحضيريتَين: أمام الجزائر بِقسنطينة في الـ 12 من أكتوبر الحالي، وضدّ جزر القمر بِفرنسا بعد 5 أيّام من ذلك.

وسيحلّ وفد منتخب “القروش الزّرقاء” بِالجزائر الأحد المقبل.

ووجّه الناخب الوطني لِجزر الرّأس الأخضر بيدرو ليتاو بريتو الدّعوة إلى 32 لاعبا، تأهّبا لِلمشاركة في المقابلتَين الوارد ذكرهما أعلاه.

وينشط كلّ لاعبي منتخب جزر الرّأس الأخضر خارج البلاد.

وضمّت اللائحة لاعبَين شاركوا في مواجهة الجزائر الودّية سنة 2018، وهما المهاجم ريان مينديز (سجّل هدفا)، والحارس الأساسي فوزينيا.