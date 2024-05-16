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مِنح للطلبة الجزائريين للدراسة في الجامعات السعودية

الشروق أونلاين
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مِنح للطلبة الجزائريين للدراسة في الجامعات السعودية
ح.م
جامعة سعودية

تتيح وزارة التعليم السعودية منحا دراسية مجانية طويلة المدى، في مختلف التخصصات، للطلبة الجزائريين الراغبين بمواصلة الدراسة في جامعات المملكة.

وحسب ما أفاد به بيان للسفارة السعودية بالجزائر، فإن هذه المنح تشمل جميع المراحل الجامعية، من البكالوريوس إلى الدكتوراه مرورا بالماجستير.

وقد أشار بيان السفارة لدى إعلانه عن المنح إلى ”العلاقات الثنائية المتينة بين السعودية والجزائر، في مختلف المجالات، ومنها المجال العلمي والتعليمي.

ويتمّ التقديم للاستفادة من المنح، عبر منصة ”ادرس في السعودية”،منصة ”ادرس في السعودية”، قبل تاريخ 28 جويلية 2024، تضيف السفارة.

وتعتمد عملية تحديد المستفيدين من هذه المنح، على مجموعة من المعايير التي تشمل التفوق الأكاديمي والكفاءة والموهبة في المجالات المختلفة.

حيث يجب على الطلاب المهتمين تقديم طلبات للحصول على هذه المنح، وإرفاق الوثائق المطلوبة مثل الشهادات والتوصيات الأكاديمية.

وهناك مزايا وحوافز يمكن أن يحصل عليها الطالب المقبول للدراسة في المملكة العربية السعودية، منها:

  • الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه.
  • مكافأة مالية عند القدوم.
  • السكن.
  • المزايا التي يتمتع بها نظراءه من طلاب المؤسسة التعليمية.
  • تذاكر سفر سنوية.
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