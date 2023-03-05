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الجزائر

منصة رقمية لمعرفة قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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منصة رقمية لمعرفة قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين
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زيادات في معاشات المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد يوم الأحد، عن تخصيص منصة رقمية للاطلاع على مبلغ ومخلفات الزيادات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في معاشات المتقاعدين.

وحسب ما أفاد به الصندوق، يمكن للمتقاعدين الراغبين بمعرفة قيمة الزيادات المقررة في معاشاتهم، زيارة المنصة، وإدخال المعلومات المطلوبة.

وقرّر الرئيس تبون شهر ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار. وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار.

وتمسّ الزيادات الجديدة في منح ومعاشات المتقاعدين، مليوني و980 ألف متقاعد، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في وقت سابق.

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