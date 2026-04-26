منصة طعون منحة البطالة.. سايحي يكشف التفاصيل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، أنه بإمكان الشباب تقديم طعون في حال حرمانهم من منحة البطالة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة.

وفي تصريح صحفي نقله التلفزيون الجزائري، ذكر سايحي بالأهمية التي تكتسيها المنصة الرقمية الموجهة للشباب بخصوص تقديم الطعون حول منحة البطالة.

وأوضح الوزير في أن المنصة الرقمية تمكن الشباب من الحصول على إجابة طعونهم بصفة آنية مبرزا “الشفافية التامة” التي تطبع هذه العملية.

كما نوه الوزير بجهود القطاع في مجال الرقمنة وكذا “التدابير المتخذة لرقمنة تسيير الهيئات تحت الوصاية قصد عصرنة الأداءات وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن”.

وفي ذات الصدد، أشار سايحي إلى الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد في مجال الرقمنة، لا سيما التعرف على ملامح الوجه، بحيث “تسمح للمتقاعدين تقديم إثبات شهادة الحياة من خلال الهاتف، تفاديا لعناء التنقل”.

كما ذكر أيضا بخدمة الدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتاحة لفائدة أرباب العمل, وذلك في إطار رقمنة وعصرنة وسائل الدفع, حيث تتيح هذه الخدمة تسديد الاشتراكات بكل سرعة وتجنب عناء التنقل إلى مراكز الصندوق لدفعها.

وخلص الوزير إلى أن قطاعه بلغ “نسبة 97 بالمائة من الرقمنة في مجمل الوثائق التي كانت سابقا تطلب من المواطن”, مشيرا إلى أهمية الرقمنة في تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.