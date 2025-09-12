-- -- -- / -- -- --
منصف بقرار يتألق بـ”هاتريك” مع دينامو زغرب

تألق المهاجم الجزائري منصف بقرار بشكل لافت مع فريقه دينامو زغرب، بعدما سجل ثلاثية في 25 دقيقة فقط، عقب دخوله بديلا، ليساهم في الفوز العريض الذي حققه فريقه بنتيجة (6-0) على دينامو بريدفاس، لحساب الدور الـ16 من كأس كرواتيا.

وبعد مشاركته في ثلاث مباريات مع دينامو زغرب، تمكن منصف بقرار من البصم على أول أهدافه مع ناديه، حيث نجح في تسجيل أهدافه في الدقائق 50، 57، 73 من اللقاء.

ويبدو بقرار(24 عاما)، الذي غاب عن “الخضر” في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع نيويورك سيتي الأمريكي، أنه في الطريق الصحيح لاستعادة بريقه مع فريقه الجديد، خاصة وانه كان من أوائل اللاعبين الذين استدعاهم فلاديمير بيتكوفيتش عند توليه تدريب

المنتخب في مارس 2024.

ويمكن أن يعود عليه انضمام إلى دينامو زغرب، بالفائدة باعتبار انه سيزيد من فرص متابعته من طرف الجهاز الفني، خصوصا مع تواجد إسماعيل بن ناصر الوافد الجديد لنادي دينامو زغراب الكرواتي على سبيل الإعارة من ميلان.

