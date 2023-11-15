منظمة الصحة العالمية: اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة “غير مقبول على الإطلاق”

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء، إن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقده بجنيف إن “الاجتياح العسكري الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في مدينة غزة غير مقبول على الإطلاق”، مؤكدا أن “المستشفيات ليست ساحة معركة”.

وشدّد المسؤول الدولي على “وجوب حماية المرافق الطبية والعاملين بها ومركبات الإسعاف في أي حرب، بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف المتحدث يقول إن منظمة الصحة العالمية “تشعر بقلق بالغ على سلامة العاملين والمرضى في المستشفى”. مشيرا إلى فقدان الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء.