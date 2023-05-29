منظمة “غرينبيس” تستطلع آراء الجزائريين حول السيول الأخيرة

استطلعت منظمة السلام الأخضر”غرينبيس” أراء الجزائريين حول السيول الأخيرة التي تعرضت لهاعدة ولايات من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ودعت المنظمة التي تعنى بقضايا البيئة، الجزائريين إلى تزويدها بـ “قصص” حول ما خلفته الأمطار الطوفانية التي أصابت مدنهم وكيف تأثروا بها.

وكتبت “غرينبيس” على صفحتها: “الأسبوع الماضي كان كارثيا على آلاف الجزائريّين بسبب الفيضانات التي ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، والناجمة عن أمطار موسمية غزيرة هطلت بعد جفاف دام لأكثر من شهرين”.

تابعت: “الكارثة خلّفت ضحايا ودماراً واسع النطاق لا يزال من المبكر تقييم حجمه”.

أضافت: “إذا كنت من الأشخاص المتضرّرين من الفيضانات، شاركنا قصّتك، وبعض الصور إذا أمكنك ذلك، لكي نتمّكن من نقل صوتك وأصوات سكان منطقتنا الذين يقفون في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ”.

وتفاعل عدد كبير من الجزائريين مع منشور المنظمة، وتركوا تعليقات تصف الأحول الجوية الأخيرة التي تعرضت لها مناطقهم، وأكدوا بأن ما حدث لم يرتق لمستوى “الكارثة”.

وكتب طارق أبو زياد معلقا:”لم تكن فيضانات مدمرة، لكنها خلفت اضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية نوعا ما وهذايحدث في جميع البلدان”.

وعلقت أم معاذ: “أبشع ما حصل لنا هو خروج الكثير من الجثث من القبور، منهامن عثر عليها، ومنها من جرفتها السيول”.

وأجابت شيماء ميما على سؤال “غرينبيس”: “هذه نتيجة البناء الفوضوي وبدون رخصة البناء، الناس تبني في الوديان وبجانبها ولا أحد وضع في حسبانه بأن الواد لا يغير مساره ولو بعد 50 سنة”.